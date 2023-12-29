Нежданно скончавшуюся звезду «Пацанок» Диану Янголенко похоронили в Петербурге

Звезда 7-го сезона шоу «Пацанки» Диана Янголенко похоронена в Санкт-Петербурге. Поклонники до последнего не хотели верить, что печальная новость о ее смерти - не розыгрыш, сообщает 5-tv.ru.
О внезапной кончине Дианы известно стало неделю назад. По словам ее избранника, девушка отравилась, выпив настойку из псилоцибиновых грибов.
Но что именно стало причиной ее смерти, доподлинно неизвестно.
Чуть позже появилось в сети и фото с могилы Янголенко. Когда состоялись похороны, неизвестно. Близкие Дианы не сообщали о времени и месте прощания с ней.
Диана стала второй участницей «Пацанок», которая за последние полгода умерла по странному стечению обстоятельств.
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