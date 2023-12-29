Наследница L'Oreal Франсуаза Бетанкур-Майерс - первая женщина с состоянием более 100 000 000 000 USD

Известно, что так подняться Француаза Бетанкур-Майерс смогла благодаря с взлетевшим ценам на акции компании L'Oreal.

Бетанкур-Майерс – член правления L’Oréal с 1997 г.. Она является единственной внучкой Эжена Шуллера, известного как изобретатель краски для волос и создатель известной на весь мир компании, и единственной дочерью Лилиан Бетанкур.

Вместе со своими сыновьями Бетанкур-Майерс является хозяйкой 33% акций L'Oréal.

Она уже носила титул самой богатой женщиной в мире в 2019, 2021, 2022 и 2023 годах.

Ее мать Лилиан Бетанкур, входившая в рейтинг Forbes с 1987 г. и считавшаяся самой богатой женщиной мира 14 лет подряд до 2001 г., скончалась в 94-летнем возрасте лет в 2017 г.