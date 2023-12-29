Наследница L'Oreal Франсуаза Бетанкур Майерс стала первой женщиной в мире с состоянием в 100 млрд долларов

В косметическую империю входят такие люксовые бренды, как Garnier, Maybelline, Prada, Lancome и Yves Saint Laurent.

Акции L'Oreal взлетели до рекордного уровня. Сегодня состояние Франсуазы Бетанкур Майерс составляет 100 миллиардов долларов, сообщает Космополитен.

Таким образом она стала первой женщиной на планете, достигшей этой планки. Бизнесвумен также прочно обосновалась в топе самых богатых людей планеты.

Косметическую компанию основал дед Франсуазы Эжен Шуллер в 1909 году. Франсуаза была единственным ребенком Андре и Лилиан Бетанкур.

После смерти матери в 2017-м году она получила в наследство 39,5 миллиарда долларов (среди активов - 33 % акций компании L’Oréal).

Франсуаза имеет ученую степень по международным отношениям и изучению родословной греческой мифологии. Она - автор пятитомного библейского исследования. Миллиардерша живет затворницей и несколько часов в день играет на фортепиано.