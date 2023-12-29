Елена Блиновская подала на ФНС России в суд

Создательница "Марафона желаний", которая сейчас находится под следствием в связи с обвинением в неуплате налогов на 1,5 миллиарда рублей, подала в суд на ФНС России, сообщает Сплетник. ру со ссылкой на ТАСС и адвоката Елены Блиновской.

Требуем признать решение ИФНС недействительным, но глобально, конечно, сумму, - подчеркивается в сообщении.

Иск в производство был принят 26 декабря, а судебное заседание назначено на февраль 2024-го года.

Елене Блиновской ранее было предъявлено обвинение в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере и отмывание денег в особо крупном размере.

Следствие считает, что бизнесвумен "дробила" бизнес, и в период с 2019-го по 2021-й годы не уплатила свыше 918 миллионов рублей налогов. Кроме того, блогершу проверяют по статье "Мошенничество'".

Блиновская находится сейчас под домашним арестом.