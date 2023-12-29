Молодой житель Алжира долетел до Франции в отсеке шасси самолета

Нелегальный мигрант из алжирского города Оран сумел добраться до Франции, спрятавшись в отсеке шасси летевшего туда самолета, сообщает ОНТ со ссылкой на Le Figaro и ТАСС.

Молодого человека по прибытии в Париж обнаружили технические специалисты.

Мужчина, уточняет издание, находился в критическом состоянии, его доставили в больницу.

Уточняется, что на высоте полета температура воздуха может опускаться ниже -50°по Цельсию.