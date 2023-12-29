В Аргентине человек заразился лошадиным энцефалитом

ВОЗ сообщает, что в Аргентине выявлен случай заражения местного жителя западным лошадиным энцефалитом, пишет МК.

Этот случай - первый в стране за три последних десятилетия. Ранее энцефалит здесь выявляли в восьмидесятых, когда произошла вспышка заболевания среди лошадей.

Заболевший - взрослый житель провинции Санте-Фе. Он - сельский рабочий из местности, где у лошадей обнаружили положительный результат теста на эту инфекцию.