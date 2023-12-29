В Аргентине человек заразился лошадиным энцефалитом

ВОЗ сообщает, что в Аргентине выявлен случай заражения местного жителя западным лошадиным энцефалитом, пишет МК.
Этот случай - первый в стране за три последних десятилетия. Ранее энцефалит здесь выявляли в восьмидесятых, когда произошла вспышка заболевания среди лошадей.
Заболевший - взрослый житель провинции Санте-Фе. Он - сельский рабочий из местности, где у лошадей обнаружили положительный результат теста на эту инфекцию.
Пациенту оказана необходимая медицинская помощь.
Он несколько недель провел в больнице, был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких.
Сейчас он находится под амбулаторным наблюдением, - отметили в ВОЗ.
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