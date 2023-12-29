Причина отсутствия Мелании Трамп на рождественском фото семьи озвучена

Экс-глава США Дональд Трамп позирует на снимке на фоне своего роскошного поместья Мар-а-Лаго в компании собственных наследников, нескольких невесток, внуков.
Возлюбленная Дональда Трампа-младшего Кимберли Гилфойл выложила изображение на своей странице в запрещенной сегодня в РФ соцсети.
Самым поразительным является тот факт, что на фотографии отсутствует бывшая первая леди американского государства Мелания Трамп.
Предвыборный штаб Трампа поспешил объяснить ситуацию. Оказывается, праздники супруга Трампа провела в больнице рядом со своей 78-летней матерью.
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