Причина отсутствия Мелании Трамп на рождественском фото семьи озвучена

Экс-глава США Дональд Трамп позирует на снимке на фоне своего роскошного поместья Мар-а-Лаго в компании собственных наследников, нескольких невесток, внуков.

Возлюбленная Дональда Трампа-младшего Кимберли Гилфойл выложила изображение на своей странице в запрещенной сегодня в РФ соцсети.

Самым поразительным является тот факт, что на фотографии отсутствует бывшая первая леди американского государства Мелания Трамп.

Предвыборный штаб Трампа поспешил объяснить ситуацию. Оказывается, праздники супруга Трампа провела в больнице рядом со своей 78-летней матерью.