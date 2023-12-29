Чем кормили посетителей в закусочной Помпей накануне извержения Везувия

Археологи исследовали в Помпеях древнеримскую закусочную с террасой (термополию).
Термополии, уточняет Рамблер, были распространены в древнеримском государстве, там часто трапезничали вне дома. Лишь в Помпеях насчитывалось около 80 таких заведений.
А теперь, благодаря современным технологиям, удалось установить, что подавали в термополии перед извержением Везувия. Как оказалось, меню было довольно разнообразным.
Внутри одного из сосудов закусочной ученые обнаружили фрагмент утиной кости. В других - остатки свиней, коз, рыб, улиток. В термополиях, как известно, еду подавали горячей.
Кроме того, там подавали и вино. Исследования органических останков планируется продолжить.
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