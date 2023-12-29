Ирина Роднина заявила, что жизнь в Москве намного комфортнее, чем в Нью-Йорке

Легендарная фигуристка, трехкратная олимпийская чемпионка, депутат Госдумы РФ Ирина Роднина сравнила уровень комфорта Москвы и Нью-Йорка, сообщает Лента.ру.
Москва сегодня лучше для жизни, чем Нью-Йорк.
Мы разрабатываем программы благоустройства и повышения качества жизни в наших городах, - подчеркнула депутат.
По ее словам, российская столица намного интереснее американского города и по архитектуре.
Роднина жила в Америке с 1990-го по 2002-й годы. В США она была тренером международного центра фигурного катания.