Филиппа Киркорова в «Иване Васильевиче» заменит звезда «Слова пацана» Никита Кологривый

Певца Филиппа Киркорова в кинофильме «Иван Васильевич меняет все» заменит актер Никита Кологривый, сообщает Газета.ру.

Сцены, где был занят поп-король российской эстрады, в срочном порядке переснимаются.

Артист должен был сыграть Людовика XVI, но теперь эту роль сыграет Никита Кологривый, известный по роли Кощея в ленте «Слово пацана. Кровь на асфальте».

По словам гендиректора ТНТ Тины Канделаки, финал «Ивана Васильевича» начали переснимать, чтобы сделать фильм более «острым и интересным».

Смена актерского состава может быть вызвана «голой» вечеринкой, где принял участие Киркоров. Накануне Филиппа Бедросовича убрали из списка актеров «Самоиронии судьбы».