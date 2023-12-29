Звезда сериала «Папины дочки» Дарья Мельникова попала в клинику

Звезда «Папиных дочек» Дарья Мельникова долгое время не выходила на связь с поклонниками. А потом призналась, что причиной затворничества было то, что девушка несколько недель боролась с гриппом А, сообщает Супер.ру.
Болезнь так одолела актрису, что ее даже госпитализировали. И в больнице звезде помогли вернуться к жизни.
По словам Дарьи, она впервые столкнулась с такими симптомами, как высокая температура. Кроме того, заболели и все ее близкие.
Сейчас Мельникова - на финальном этапе лечения.
Таких температур я еще не ведала. Главное, никого в семейном кругу не миновало.
Так что - носите маски, что ли… Берегите себя. Как можете, - написала звезда в личном Telegram-канале.
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