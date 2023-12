Ученые нашли связь между потреблением соли и болезнью почек

Американские ученые обнаружили: досаливание блюд связано с повышенным риском развития хронической болезни почек, сообщает Газета.ру со ссылкой на The Journal of the American Medical Association.

В исследовании использовались данные 465288 человек из Британского Биобанка. Ученые проанализировали данные о состоянии здоровья волонтеров и попросили их сообщить, насколько часто они добавляли соль в готовые блюда.

Участники, часто досаливавшие еду, с большей долей вероятности имели более высокий индекс массы тела, а также сниженную скорость клубочковой фильтрации.

Кроме того, люди с привычкой досаливать пищу чаще были курильщиками, страдали сердечно-сосудистыми заболеваниями и диабетом.

Оказалось, что у участников, регулярно добавлявших в уже готовые блюда соль, риск развития хронических заболеваний почек оказался на 11 процентов выше по сравнению с теми людьми, которые этого не делают.

Под хронической болезнью почек подразумеваются патологические процессы, которые ведут к необратимым нарушениям работы почек и их неспособности выполнить свои функции по очищению крови и удалению лишнего количества воды.