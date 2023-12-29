Российского космонавта Михаила Тюрина мошенники развели на 10 миллионов рублей

Героя России, летчика-космонавта, Михаила Тюрина мошенники обманули на 10 миллионов рублей, сообщает МК.

Как уточняет издание, аферист звонил 63-летнему космонавту с 15-го по 20-е декабря. Он представился полицейским и уговорами заставил Тюрина оформить кредит на 10 миллионов рублей и потом перевести деньги на «безопасный» счет.

Михаил выполнил все указания, но, когда лишился денег, понял, что обманут. Тюрин обратился в полицию. Возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере.

В 2001-м году космонавт выполнил 128-суточный полет на МКС. В 2003-м ему присвоено звание Героя России.