Гигантскую статую Шакиры установили в родном городе исполнительницы в Колумбии

Именно в Барранкилье Шакира появилась на свет. Здесь она провела свое детство и юность.

В статуе мировой знаменитости запечатлен момент, когда она поворачивает бедра. Данное движение артистки стало легендарным благодаря ее композиции "Hips Don't Lie".

Известно, что на церемонии открытия памятника присутствовали мать и отец исполнительницы в компании с главой города Хайме Пумарехо.

Статуя создана скульптором Ино Маркесом в сотрудничестве со студентами и выпускниками школы искусств района.