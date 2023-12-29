Собчак продемонстрировала коллекцию своих колец общей стоимостью в миллионы российских рублей

Ксения Собчак выложила фото коллекции своих колец с драгоценными камнями. Пост с украшениями она выложила в своем Telegram-канале.

Моя прелесть, - прокомментировала снимок журналистка.

Она не уточнила, от каких ювелирных домов эти изделия. Но на одном из фото эксперты заметили кольцо с бриллиантом в форме сердца в 42 карата. Цена изделия ранее оценивалась почти в 1 миллиард рублей.

На днях Собчак попала в скандал из-за участия в "голой" вечеринке Анастасии Ивлеевой. После мероприятия Ксения в Telegram-канале извинилась перед теми, кого мог задеть ее образ на вечеринке у блогерши. А затем - поддержала Ивлееву после скандала.