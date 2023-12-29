Успенская устроила закрытое мероприятие, призванное пропагандировать семейные ценности, в ответ на голую вечеринку Ивлеевой

Издание kp.ru сообщает, что Любовь Успенская поздравила свою дочь Татьяну Плаксину с 34-летием.
Певица не стала скрывать, что день рождения наследницы стал для нее самым большим праздником в последнее время.
Знаменитость подчеркнула, что разные происходящие в ее жизни события не сделали ее с Татьяной чужими людьми.
Успенская отметила, что материнскую любовь никто отменить не в силах.
День рождения Плаксиной устроили в загородном особняке Успенской, Торжество было скромным, а гостями на нем были только близкие звездному семейству люди, о чем сообщила соседка знаменитости, небезысветный юрист Елена Сенина.
Адвокат охарактеризовала вечеринку как мероприятие, пропагандирующее традиционные семейные ценности.
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