Успенская устроила закрытое мероприятие, призванное пропагандировать семейные ценности, в ответ на голую вечеринку Ивлеевой

Издание kp.ru сообщает, что Любовь Успенская поздравила свою дочь Татьяну Плаксину с 34-летием.

Певица не стала скрывать, что день рождения наследницы стал для нее самым большим праздником в последнее время.

Знаменитость подчеркнула, что разные происходящие в ее жизни события не сделали ее с Татьяной чужими людьми.

Успенская отметила, что материнскую любовь никто отменить не в силах.

День рождения Плаксиной устроили в загородном особняке Успенской, Торжество было скромным, а гостями на нем были только близкие звездному семейству люди, о чем сообщила соседка знаменитости, небезысветный юрист Елена Сенина.

Адвокат охарактеризовала вечеринку как мероприятие, пропагандирующее традиционные семейные ценности.