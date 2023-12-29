В Китае нарастает тренд на пластические операции для кошек и собак

Популярность пластических операций для домашних питомцев растет в Китае, сообщает Лента.ру со ссылкой на South China Morning Post.

Особенно модным считается тренд на «уши Микки Мауса». Чтобы получить такой эффект, приходится делать операцию в несколько этапов.

Стоимость одной операции - около 300 юаней (42 доллара). Сначала животному вводят анестезию, хирург удаляет часть тканей ушей. Во время второй фазы специалист придает ушам нужную форму - чтобы они торчали, а не падали.

Весь процесс занимает от 20 до 60 дней и требует дополнительных визитов в клинику.

Профессиональные ветеринары и защитники животных КНР выступили против подобной практики, потому что подобные операции причиняют животным боль и стресс.

Из-за изменения естественной формы ушей животные также могут начать расчесывать их, причиняя самим себе дополнительные страдания.