Антонов сообщил, что возвращается на сцену после длительной болезни

Юрий Антонов обратил внимание, что в этом году он очень активно снимался в разных программах и шоу на ТВ.
Музыкант не стал скрывать, что работа ему давалась очень нелегко, но ему приходилось соглашаться.
Антонов отметил, что боль никуда не ушла, а "напрягается до предела" он ради работы.
В начале декабря текущего года композитор и музыкант рассказывал, что не намерен выступать на новогоднем столичном шоу.
Антонов пояснил, что не будет выступать из-за проблем с ногами, уточнив, что будет сниматься для телепередач.
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