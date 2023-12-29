Антонов сообщил, что возвращается на сцену после длительной болезни

Юрий Антонов обратил внимание, что в этом году он очень активно снимался в разных программах и шоу на ТВ.

Музыкант не стал скрывать, что работа ему давалась очень нелегко, но ему приходилось соглашаться.

Антонов отметил, что боль никуда не ушла, а "напрягается до предела" он ради работы.

В начале декабря текущего года композитор и музыкант рассказывал, что не намерен выступать на новогоднем столичном шоу.

Антонов пояснил, что не будет выступать из-за проблем с ногами, уточнив, что будет сниматься для телепередач.