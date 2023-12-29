Что мешало королеве Британии Елизавете II принимать душ

Королева Британии Елизавета II, считавшаяся главным реформатором монархии, все 70 лет на троне монарха оставалась главным и безупречным хранителем традиций королевской семьи, сообщает автор канала Культурология на платформе Дзен.

Семейные ценности для нее были святы, потому королева всегда следовала протоколу. Правила личной гигиены, ритуал ежедневного купания также оставались для нее неизменными на протяжении всей ее жизни.

Королева никогда не принимала душ. Как большинство других членов королевской семьи, она считала, что душ предназначен для работающих граждан, которые хотят сэкономить время на водных процедурах.

Каждое утро ровно в 7.30 горничная набирала для королевы ванну теплой воды, затем измеряла ее термометром, чтобы убедиться, что вода соответствует предпочтениям Елизаветы II. И после этого звала королеву к утренней водной процедуре.