Лолита пожаловалась на проблемы с позвоночником

По словам Лолиты Милявской, тренировки на воде для нее не увлечение, а возможность восстанавливать здоровье.

Исполнительница в курсе, что, если не будет посещать бассейн, то позвоночник будет перегружен, а также нагрузка на ноги из-за каблуков будет негативно сказываться на здоровье конечностей.

Знаменитость объяснила, что ей необходимо "подниматься и ехать в бассейн", даже когда очень лень.

Сейчас у Лолиты появилась возможность отдохнуть, так как многие ее концерты отменены в связи участием артистки в голой вечеринке Насти Ивлеевой.