Лолита пожаловалась на проблемы с позвоночником

По словам Лолиты Милявской, тренировки на воде для нее не увлечение, а возможность восстанавливать здоровье.
Исполнительница в курсе, что, если не будет посещать бассейн, то позвоночник будет перегружен, а также нагрузка на ноги из-за каблуков будет негативно сказываться на здоровье конечностей.
Знаменитость объяснила, что ей необходимо "подниматься и ехать в бассейн", даже когда очень лень.
Сейчас у Лолиты появилась возможность отдохнуть, так как многие ее концерты отменены в связи участием артистки в голой вечеринке Насти Ивлеевой.
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