Гарик Харламов в своем письме обратился к Деду Морозу с необычной просьбой

Комик Гарик Харламов опубликовал в соцсети юмористический ролик, где озвучил письмо Деду Морозу, сообщает Газета.ру.
Короче, это я, давай подарок. Подари умение заключать брачный договор.
Я только теперь понял, что не умею писать ручкой. Больше не хочу быть чушпаном, хочу пришиться, — написал Харламов.
Комик также вспомнил, что Дед Мороз живет достаточно долго и попросил порекомендовать ему хорошего уролога. Помимо этого, попросил никогда не потеть и не знать песню Инстасамки «За деньги да».
Гарик Харламов расстался с Кристиной Асмус в 2020 году. У них есть общая дочь Анастасия.
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