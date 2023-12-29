Гарик Харламов в своем письме обратился к Деду Морозу с необычной просьбой

16:22 2023-12-29
Гарик Харламов в своем письме обратился к Деду Морозу с необычной просьбой

Комик высмеял свой развод с актрисой Кристиной Асмус и попросил научить составлять брачные договоры.

Комик Гарик Харламов опубликовал в соцсети юмористический ролик, где озвучил письмо Деду Морозу, сообщает Газета.ру.

Короче, это я, давай подарок. Подари умение заключать брачный договор.

Я только теперь понял, что не умею писать ручкой. Больше не хочу быть чушпаном, хочу пришиться, — написал Харламов.

Комик также вспомнил, что Дед Мороз живет достаточно долго и попросил порекомендовать ему хорошего уролога. Помимо этого, попросил никогда не потеть и не знать песню Инстасамки «За деньги да».

Гарик Харламов расстался с Кристиной Асмус в 2020 году. У них есть общая дочь Анастасия. 

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