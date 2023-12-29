Харламов обратился к Деду Морозу, высмеяв свой брак с Асмус

Гарик Харламов попросил у Деда Мороза подарить ему умение заключать брачный контракт.

Комик отпустил шутку, что желает ходить в туалет в одно и то же время "без сюрпризов".

В своем письме Харламов обратил внимание, что Дед Мороз живет достаточно долго, в связи с чем артист попросил у главного персонажа Нового года посоветовать ему приличного уролога.

Харламов сообщил и о своем желаниях возглавить Коста-Рики и съесть арбуз.