Харламов обратился к Деду Морозу, высмеяв свой брак с Асмус

Гарик Харламов попросил у Деда Мороза подарить ему умение заключать брачный контракт.
Комик отпустил шутку, что желает ходить в туалет в одно и то же время "без сюрпризов".
В своем письме Харламов обратил внимание, что Дед Мороз живет достаточно долго, в связи с чем артист попросил у главного персонажа Нового года посоветовать ему приличного уролога.
Харламов сообщил и о своем желаниях возглавить Коста-Рики и съесть арбуз.
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