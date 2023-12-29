На экраны возвращается «Модный приговор», Васильеву нашли замену

Программа "Модный приговор" в эфире Первого канала выходила с 2007 года. Весной 2022-го в связи с изменением сетки вещания шоу временно было приостановлено, сообщает Утро.ру.

А 29-го декабря 2022-го года ведущий передачи Александр Васильев сообщил о завершении контракта с Первым каналом. Его не стали продлять, потому что историк моды занял русофобскую позицию.

Но теперь стало известно о возвращении шоу в эфир без опального Васильева. Главная интрига – кто займет вакантные места Судьи и Защитника?

Кандидатами на роль Судьи стали актер Игорь Верник, теле– и радиоведущие Александр Анатольевич и Константин Михайлов, стилисты Даниил Грачёв и Александр Рогов.

А на пост Защитника претендуют телеведущая Татьяна Геворкян, шоумен Антон Лаврентьев, певица Мия Бойка, писательница и блогер Арина Холина.

В ближайшее время они все появятся в студии "Модного приговора", чтобы завоевать зрительские сердца. Именно зрителям предстоит выбрать из них новых ведущих.

Обвинитель будет тем же: эту роль по-прежнему будет занимать Эвелина Хромченко.