Участникам голой вечеринки Ивлеевой дали 3 дня для урегулирования проблем с налоговой

16:46 2023-12-29
Участникам голой вечеринки Ивлеевой дали 3 дня для урегулирования проблем с налоговой

Присутствующим на "обнаженной" вечеринке Насти Ивлеевой пригрозили проблемами с налоговой.

По данным Телеграм-канала Mash, гостям скандального мероприятия дали трехдневный срок, чтобы закрыть долги перед ФНС.

Все задолженности должны быть погашены до наступления 2024 года, так как государственный орган организует проверку доходов каждого, кто был на мероприятии.

Известно, что сейчас налоговая "трясет" Ивлееву.

Под прицелом ФНС - Анна Асти, Филипп Киркоров, Джиган с супруг Оксаной Самойловой, Лолита Милявская, Ксения Собчак, Ольга Орлова, Наталья Ионова-Чистякова, Vacio и другие звезды.

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