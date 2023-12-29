Роскачество информировало, разрешается ли шуметь в новогоднюю ночь

Специалисты сообщили, что вообще с 7:00 до 23:00 уровень шума не должен быть выше 55 децибел. 40 децибел — звук обычного разговора, а 55 — работающего авто.

Такой запрет касается квартир и подъездов, других общедомовых помещений. С 23:00 до 7:00 уровень шума не должен превышать 30-45 децибел. Получается, что разрешается негромко разговаривать, включать посудомоечную или стиральную машины.

Эти нормы имеют статус общефедеральных. Имеются и региональные стандарты.

Новогодняя ночь по отдельным актам субъектов - исключение, когда возможны более длительные шумные вечеринки.