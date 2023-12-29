Минкульт РФ отреагировал на призыв лишить Киркорова звания Народный артист

В Минкульте пояснили, что только совершение особо тяжкого преступления с вынесенным решением суда может стать причиной того, чтобы лишить артиста звания.

Следовательно, Филиппа Киркорова не планируется лишать звания Народного артиста.

Ранее гендиректор ТНТ Тина Кандлаки сообщила, что финал картины «Иван Васильевич меняет все» переснимают.

Сегодня стало известно, что роль Киркорова "переигрывает" актер Никита Кологривый.