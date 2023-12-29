Детали нового сезона шоу Голос озвучены

Уже известно, что 12-ая часть программы порадует телезрителей уже 19 января после программы «Время».
В качестве наставников этого сезона выступают Полина Гагарина, Антон Беляев, Владимир Пресняков, Zivert.
Вести музыкальное событие доверено Яне Чуриковой.
Участниками прослушиваний станут 128 претендентов из РФ и зарубежья.
В правила программы никаких изменений не вносилось. Каждый наставник курирует 12 молодых артистов, которые пройдут несколько этапов на выбывание.
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