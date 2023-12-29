Детали нового сезона шоу Голос озвучены

Уже известно, что 12-ая часть программы порадует телезрителей уже 19 января после программы «Время».

В качестве наставников этого сезона выступают Полина Гагарина, Антон Беляев, Владимир Пресняков, Zivert.

Вести музыкальное событие доверено Яне Чуриковой.

Участниками прослушиваний станут 128 претендентов из РФ и зарубежья.

В правила программы никаких изменений не вносилось. Каждый наставник курирует 12 молодых артистов, которые пройдут несколько этапов на выбывание.