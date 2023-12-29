Бузова покалечилась перед новогодними торжествами, о чем вся в слезах сообщила поклонникам

Поющая ведущая Ольга Бузова объяснила, что упала при входе в офис на ровном месте и не смогла сама встать.
Пожаловавшись на свою судьбу, Ольга тут же вспомнила слова из своей композиции: «Не могу ни стоять, ни идти».
Падение случилось перед самым выступлением знаменитости, которое отменять она не стала.
Утром после травмы селебрити вышла на связь, сообщив, что ей больно ходить, а колено отекло, отметив, что все это дело житейское.
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