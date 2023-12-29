Vacío подал на апелляцию из-за штрафа в 200 000 рублей по обвинению в пропаганде ЛГБТ в рамках голой вечеринки

Известно, что Лефортовский суд российской столицы признал вечеринку, «направленной на пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений», оштрафовав Vacío на 200 000 российских по ч. 3 ст. 6.21 КоАП РФ, суть которой призывы к ЛГБТ.

Также рэпер получил 15 суток ареста по обвинению в мелком хулиганстве.

Напомним, что "в гости к Насте Ивлеевой" Николай Васильев явился абсолютно голый, прикрыв только "причинное место" носком от бренда Balenciaga.

Музыкант пытался обжаловать и свой арест, но у него ничего не вышло.