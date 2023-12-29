Shaman исполнит хит Шатунова Седая ночь на шоу Малахова в Новый год

Известно, что на сцену с Shaman также выйдут родные покойного Юрия Шатунова.

Композицию "Седая ночь" с артистом будут исполнять вдова солиста "Ласковый май" Светлана и его дети Эстелла и Дэннис.

В октябре текущего года данный трек Ярослав Дронов уже представлял публике в рамках концерта памяти Шатунову.

Артист не скрывает, что творчество "Ласкового мая" ему очень нравится, а в детстве он не раз посещал концерты группы.