Шнурова обвиняют в пропаганде асоциального образа жизни

Истец убежден, что своими действиями Сергей Шнуров призывает к асоциальному образу жизни и неуважению к соотечественникам и всему обществу.
Компания Google "распространяет" творчество исполнителя через платформу Ютуб.
Морозов требует с музыканта и Google 10 000 000 российских рублей в качестве возмещения морального ущерба.
Ранее Шнуров посмеялся над «почти голой» вечеринкой Анастасии Ивлеевой в своем новом треке.
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