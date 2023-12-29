Шнурова обвиняют в пропаганде асоциального образа жизни

Истец убежден, что своими действиями Сергей Шнуров призывает к асоциальному образу жизни и неуважению к соотечественникам и всему обществу.

Компания Google "распространяет" творчество исполнителя через платформу Ютуб.

Морозов требует с музыканта и Google 10 000 000 российских рублей в качестве возмещения морального ущерба.

Ранее Шнуров посмеялся над «почти голой» вечеринкой Анастасии Ивлеевой в своем новом треке.