Вместо обещанного 1 000 000 000 рублей штрафа с Ивлеевой взыскали 100 000 за организацию голой вечеринки

29 декабря 2023 года Лефортовский районный суд Москвы вынес решение относительно Насти Ивлеевой по обвинению в совершении административного правонарушения по статье об организации массового мероприятия, повлекшего нарушение общественного порядка.

Блогеру предстоит выплата 100 000 рублей, о чем информировали в пресс-службе судебной инстанции.

Ивлеева - организатор мероприятия под названием "Almost naked", участниками которого стали 200 человек, среди которых было полно известных личностей.

Нарушением общественного порядка на мероприятии назвали нахождение людей в обнаженном, оскорбляющем человеческое достоинство виде, пропаганду ЛГБТ.