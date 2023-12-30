В новом году в Беларуси трудовые пенсии заметно подрастут

Трудовые пенсии вырастут в Беларуси с 1-го февраля 2024-го года. Согласно Указу Президента РБ "О повышении пенсий" Александра Лукашенко от 29 декабря 2023-го года, в среднем их повышение составит 10 процентов, сообщает сайт Рresident.gov.by.

В сообщении говорится, что на выплату пенсий в феврале будущего года будет направлено 1,8 миллиарда рублей, из которых 166 миллионов - дополнительные расходы (в связи с повышением согласно президентского Указа).

Минтруда уточняет, что будут увеличены все виды трудовых пенсий, включая пенсии по возрасту, по инвалидности, за выслугу лет, по потере кормильца.

Как напоминает сайт Мyfin.by, в 2023-м году трудовые пенсии повышались дважды: с 1-го мая и с 1-го сентября. Каждый раз - на 5 процентов.

По предварительным данным, отмечает Экономическая газета, средний размер пенсии в республике в феврале 2024-го составит 811 рублей, что выше, чем в феврале 2023-го на 21 процент.

Разумеется, у каждого пенсионера размер увеличения пенсии будет свой - в зависимости от стажа и величины заработка, которые учитывались при исчислении ему пенсии и установленных доплат к основной пенсии.