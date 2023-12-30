Старшего сына актера Ивана Охлобыстина призвали в армию

Иван Охлобыстин 27 лет женат на актрисе Оксане Арбузовой. У супругов шестеро детей. Четыре дочери (27-летняя Анфиса, 26-летняя Евдокия, 24-летняя Варвара и 21-летняя Нюша), а также два сына: 22-летний Василий и 17-летний Савва.

Как сообщает КП, старший наследник актера ушел в армию. Василий отучился во ВГИКе, где постигал сценарное мастерство.

По его сценариям снято уже 2 картины. Он очень трудолюбивый парень, эрудит, мне еще фору даст, - отметил его отец.

Потом добавил, что наследник ушел в армию.

Творческие дела пока отложил на потом, а сейчас в армии побудет. Вася организованный человек, все у него по плану. Он доучился, и почти сразу же сдал документы в военкомат, - заявил звезда "Интернов".

По словам Ивана Охлобыстина, каждый мужчина должен отслужить. Армию он назвал лучшей школой жизни.