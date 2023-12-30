Киркорова и Лолиту удалили из перечня артистов «Зимнего Show»

Народный артист РФ Филипп Киркоров и певица Лолита Милявская не примут участие в «Зимнем Show», сообщает Рамблер. Вместо них на подмостки Live Арены, где состоится концерт, поднимутся Люся Чеботина, Хабиб и Burito, уточняют организаторы.

Вынуждены сообщить про изменение состава артистов. „Зимнее SHOW“ состоится 1-го января 2024-го года на Live Арене в формате новогоднего концерта. Вместо Лолиты и Филиппа Киркорова на сцену выйдут Люся Чеботина, Burito и Хабиб. Дима Билан, Дмитрий Маликов, Лада Дэнс остаются без изменений, - отмечено на сайте площадки.

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