Анастасия Волочкова вместе с Прохором Шаляпин посетили подмосковный хоспис

Балерина Анастасия Волочкова и певец Прохор Шаляпин в канун новогодних праздников поздравили пациентов хосписа в Зеленограде, сообщает Космополитен.

Экс-прима Большого театра призналась, что инициатором их визита в хоспис стал Прохор.

Оба и ранее принимали участие в благотворительных проектах.

В частности, певец участвовал в благотворительных проектах танцовщицы «Балерина в зазеркалье цирка».

Волочкова призналась, что она счастлива быть вместе с канун Нового года с такими светлыми людьми.