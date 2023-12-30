Анастасия Волочкова вместе с Прохором Шаляпин посетили подмосковный хоспис

Балерина Анастасия Волочкова и певец Прохор Шаляпин в канун новогодних праздников поздравили пациентов хосписа в Зеленограде, сообщает Космополитен.
Экс-прима Большого театра призналась, что инициатором их визита в хоспис стал Прохор.
Оба и ранее принимали участие в благотворительных проектах.
В частности, певец участвовал в благотворительных проектах танцовщицы «Балерина в зазеркалье цирка».
Волочкова призналась, что она счастлива быть вместе с канун Нового года с такими светлыми людьми.
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