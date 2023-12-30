Анастасия Волочкова вместе с Прохором Шаляпин посетили подмосковный хоспис

10:56 2023-12-30
Анастасия Волочкова вместе с Прохором Шаляпин посетили подмосковный хоспис

Балерина и певец и ранее принимали участие в благотворительных проектах и являлись их организаторами.

Балерина Анастасия Волочкова и певец Прохор Шаляпин в канун новогодних праздников поздравили пациентов хосписа в Зеленограде, сообщает Космополитен.

Экс-прима Большого театра призналась, что инициатором их визита в хоспис стал Прохор.

Оба и ранее принимали участие в благотворительных проектах. 

В частности, певец участвовал в благотворительных проектах танцовщицы «Балерина в зазеркалье цирка».

Волочкова призналась, что она счастлива быть вместе с канун Нового года с такими светлыми людьми.

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