Семье американки вернули кошелек, который она потеряла 65 лет назад

Владелец кинотеатра в США нашел кошелек, потерянный 65 лет назад одной из посетительниц, и вернул портмоне семье, сообщает New York Post.

Кинотеатр Plaza Theater в городе Атланта штата Джорджия был построен в 1939-м году, и сейчас считается старейшим в городе. Потерянный в 1958-м году кошелек хозяин кинотеатра Крис Эскобар нашел за стеной туалета. Владелец уточнил, что ранее здесь была кладовка.

Эскобар признался, что был удивлен, открыв кошелек и увидев в нем черно-белые фото семьи хозяйки портмоне, а также лотерейный билет, позволявший выиграть новый автомобиль Chevrolet. Кроме того, там были карты страхования и кредитные карты давно закрытых 2 супермаркетов.

Но главное - там были водительские права на Флой Калбрет. Эскобар с женой провел интернет-расследование, и вышел на 71-летнюю Тею Чемберлен - дочь Калбрет. Как выяснилось, пожилая женщина живет в 20 минутах езды от кинотеатра.

Чемберлен обрадовалась находке и рассказала, что ее мать преподавала в воскресной школе и организовала в городе благотворительный турнир по гольфу, чтобы собрать средства больным церебральным параличом.

Забрать кошелек матери, бабушки и прабабушки пришли также другие дети, внуки и правнуки Калбрет.