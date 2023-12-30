В Китае обнаружили необычный дворец, которому более 4 тысяч лет

В провинции Хэнань, которая расположена в центре Китая, археологи обнаружили остатки дворца и амбаров, возраст которых насчитывает 4000 лет.

Как уточняет Вокруг света, они обнаружены на двух важных археологических объектах: храме Чжуцю в Чжоукоу и городе-крепости в Синьми, построенной во времена династии Ся, правившей в Поднебесной в период с 2070-го по 1600-й годы до н. э.

Новые открытия предоставили ученым дополнительные данные о том периоде истории.

Фундамент найденного дворца занимает площадь порядка 1800 кв. м: 60 метров в длину и 30 метров - в ширину. Археологи считают, что это часть древнейшего дворцового комплекса города. Постройка была окружена террасами и монастырями.

На месте храма Чжуцю исследователи также нашли свыше ста реликвий, которые относятся к периоду строительства крепости. В их числе - остатки зольников, рвов, архитектурных сооружений.

В списке наиболее важных находок - остатки круглых построек для хранения зерна, которые напоминают амбары периода ранней династии Ся.