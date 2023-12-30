Юлия Чичерина дала концерт российским бойцам концерт в зоне СВО

Заслуженная артистка России Юлия Чичерина дала концерт бойцам Центрального военного округа в зоне СВО. Как уточняет 5-tv.ru, выступление прошло на краснолиманском направлении.

Бойцы ВС РФ специально для Чичериной соорудили импровизированную сцену, куда певица поднялась в гражданском. Она порадовала преданных слушателей уже полюбившимися и новыми хитами.

Благодарные зрители снимали артистку на телефоны, а потом сделали с ней совместные фото, чтобы увековечить впечатления. Гвоздем вечера, уточняет издание, стала песня «Мой рок-н-ролл», которая принесла певице всероссийскую известность.

В конце артистку и ее команду артистов и помощников осыпали аплодисментами.

Юлия Чичерина одна из первых поддержала российских солдат после начала конфликта на Донбассе в 2014 году. С тех пор звезда себе не изменяет и регулярно приезжает с концертами к поклонникам в военной форме.