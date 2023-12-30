Снят сериал по истории россиянки Маргариты Грачевой, которой муж отрубил руки

В основу ленты легла реальная история о жестоком преступлении, которую пострадавшая Маргарита Грачёва изложила в книге «Счастлива без рук. Реальная история любви и зверства», сообщает Прозвезд.

ЧП произошло в 2017-м году в подмосковном Серпухове. Муж молодой женщины приревновал ее к другому, вывез в лес и отрубил кисти рук. В фильме главную героиню сыграла Анна Глаубэ, а мужа-садиста Дмитрия Грачёва - актер Игорь Царегородцев.

В создании сериала активное участие принимала и сама Маргарита Грачева. Она рассказала, что ее знакомили со сценарием, она лично общалась с режиссером Сариком Андреасяном.

В фильме снимались также актеры Дмитрий Власкин, Алексей Макаров, Мария Миронова, Ольга Кабо, Ольга Тумайкина, Вадим Андреев.