Бритни Спирс приступила к работе над альбомом после восьмилетней паузы

Новый альбом Бритни Спирс после 8-летнего перерыва может выйти в течение года, сообщает Газета.ру со ссылкой на Тhe Sun.
По данным инсайдера издания, песни для альбома Бритни напишет британская певица и сонграйтер Charli XCX, которая работала с Селеной Гомес, Камиллой Кабелло и Гвен Стефани.
Певицы планируют создать такие суперхиты, которые вновь вернут Спирс на сцену.
Бритни знают, как одну из величайших звезд XXI-го века, потому что музыка должна быть безупречной.
Чарли знает, как создать удачные поп-песни, — сказал инсайдер.
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