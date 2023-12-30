Бритни Спирс приступила к работе над альбомом после восьмилетней паузы

Новый альбом Бритни Спирс после 8-летнего перерыва может выйти в течение года, сообщает Газета.ру со ссылкой на Тhe Sun.

По данным инсайдера издания, песни для альбома Бритни напишет британская певица и сонграйтер Charli XCX, которая работала с Селеной Гомес, Камиллой Кабелло и Гвен Стефани.

Певицы планируют создать такие суперхиты, которые вновь вернут Спирс на сцену.