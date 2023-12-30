Илон Маск стал самым богатым человеком на планете

Миллиардер Илон Маск опять возглавил перечень самых богатых в мире людей, сообщает Рeopletalk.ru.

По данным агентства Bloomberg, за 2023-й год бизнесмен заработал 95,4 миллиарда долларов.

Маск продолжает возглавлять перечень 500 самых богатых в мире людей - благодаря успехам его компаний SpaceX и Tesla, - отмечает издание.

Впервые Илон Макс назван самым богатым на планете человеком в январе 2021-го года. Его состояние на тот момент оценивалось в 200 миллиардов долларов, а в начале ноября 2021 года - достигло максимума в 340 миллиардов долларов.