Избранница Гарика Харламова показала видео младенца

Резидент Comedy Club Гарик Харламов и актриса Екатерина Ковальчук вместе больше трех лет. Они встретились во время работы над комедийным проектом, сообщает Вокруг ТВ.

Вчера Ковальчук неожиданно выложила в личном блоге видео лежащего в колыбели младенца. Под ним поставила подпись:

Сердце просто разрывается от нежности.

Никаких подробностей больше не сообщается. Поклонники предполагают, что девушка родила ребенка от Харламова и сообщила публике таким образом радостную весть. Многие уже поздравили пару.

Но потом Ковальчук пояснила, что еще не стала мамой. А новорожденный малыш, как выяснилось, - племянник Екатерины.

Шоумен недавно признавался, что почти сделал предложение Екатерине. Дело якобы осталось только за тем, чтобы найти для торжества время в напряженном рабочем графике обоих артистов. Но позже Гарик заявил, что пока не готов к новому браку после негативного опыта двух предыдущих.