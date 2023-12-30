Звезда «Склифосовского» Александр Соколовский сыграл на Гавайях свадьбу с фитнес-тренером

15:29 2023-12-30
Звезда «Склифосовского» Александр Соколовский сыграл на Гавайях свадьбу с фитнес-тренером

34-летняя избранница актера Соня Некс рассказала, что познакомилась с будущим мужем в соцсети.

Соколовский выложил романтичные фото своей свадьбы, которая прошла на Гавайях. Актер рассказал, что он женился, и представил избранницу.

Ею стала Соня Некс, с которой они познакомились в соцсетях.

Он меня нашел в соцсетях через общего друга 12-го ноября 2022-го, — уточнила фитнес-тренер.

Я получила сообщение, от которого мурашки пошли. И сразу сказала, что это - будущий муж. Я его раньше не знала, потому что не смотрела русские фильмы.

Пара узаконила отношения 1-го сентября, но поклонникам рассказала об этом лишь накануне Нового 2024-го года.

Ранее Соколовский был женат со Светланой Гайсиной, выпускницей Банковской школы ЦБ РФ. В апреле прошлого года актер признался, что их брак рухнул.

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