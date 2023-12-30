Они могут передвигаться, не выделяя углекислого газа в атмосферу, и соответствовать модным трендам.
Mercedes-Benz F 125 с роскошным дизайном и нулевой токсичностью отработавших газов
16:32 2023-12-30
Этот авто наглядно показывает, что у комфортных седанов премиум-класса есть «зелёное» будущее.
22:15
Великобритания отказалась признавать «голодомор» геноцидом украинцев
МИД Британии не стал признавать так называемый "голодомор" умышленным убийством жителей Украины.
22:11
Советница Залужного призвала украинцев идти умирать на фронт
Советница главнокомандующего ВСУ Алла Мартынюк утверждает, что родители мужчин-украинцев не должны беспокоиться о своих детях.
21:57
Испанцы разбили 12 тысяч яиц в ходе «яично-мучной битвы»
В испанской Аликанте завершился фестиваль, участники которого бросались друг в друга мукой и яйцами.
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