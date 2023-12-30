Ли основал Zhejiang Geely Holding Group 37 лет назад, в 1986 году, как производителя холодильников

Когда его критиковали за отсутствие опыта, он отверг эти голоса, сказав свои знаменитые слова: «Сделать машину несложно. Это всего лишь четыре колеса и две кушетки».
Если бы у меня был один вопрос, который я мог бы задать ему, я бы спросил, думает ли он так же 25 лет спустя.
Автомобильный бизнес шел хорошо; Geely начала производство небольших фургонов, а в 1999 году получила разрешение правительства на производство автомобилей. В 2002 году с конвейера сошел первый автомобиль Geely.
Вероятно, мы никогда не узнаем истинных причин, по которым Ли Шуфу обратился к Ford с просьбой купить у них Volvo.
Чувствовал ли он свою связь с американской компанией, созданной с нуля тем же фермерским мальчиком, что и он, или это было хладнокровное намерение? В любом случае, сейчас это не имеет значения.
В 2002 году на внутреннем совещании Geely Ли Шуфу впервые упомянул, что хочет приобрести шведскую Volvo у Ford.
В 2007 году Geely направила Ford официальное письмо, в котором выразила желание приобрести Volvo. Однако его проигнорировали и на него так и не ответили, поскольку тогда Geely не воспринимали всерьез. Это была суровая проверка реальности для амбициозного китайского предпринимателя.
Злые языки даже говорят, что менеджеры Дирборна много смеялись над этим, но, скорее всего, они даже не заметили, поскольку Ли Шуфу отправил свое предложение через PR-агентство.
Да, он использовал PR-агентство, чтобы связаться со штаб-квартирой Форда. Кто-то назовет это неопытностью, но я бы назвал это обучением на ошибках, что типично для Ли.
Ли Шуфу всегда уважал бренд Volvo. Он часто говорил, что Volvo — это Volvo, а Geely — это Geely. В мае 2014 года он сказал: «Geely и Volvo — как братья, а не отец и сын».
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