Ли основал Zhejiang Geely Holding Group 37 лет назад, в 1986 году, как производителя холодильников

Когда его критиковали за отсутствие опыта, он отверг эти голоса, сказав свои знаменитые слова: «Сделать машину несложно. Это всего лишь четыре колеса и две кушетки».

Если бы у меня был один вопрос, который я мог бы задать ему, я бы спросил, думает ли он так же 25 лет спустя.

Автомобильный бизнес шел хорошо; Geely начала производство небольших фургонов, а в 1999 году получила разрешение правительства на производство автомобилей. В 2002 году с конвейера сошел первый автомобиль Geely.

Вероятно, мы никогда не узнаем истинных причин, по которым Ли Шуфу обратился к Ford с просьбой купить у них Volvo.

Чувствовал ли он свою связь с американской компанией, созданной с нуля тем же фермерским мальчиком, что и он, или это было хладнокровное намерение? В любом случае, сейчас это не имеет значения.

В 2002 году на внутреннем совещании Geely Ли Шуфу впервые упомянул, что хочет приобрести шведскую Volvo у Ford.

В 2007 году Geely направила Ford официальное письмо, в котором выразила желание приобрести Volvo. Однако его проигнорировали и на него так и не ответили, поскольку тогда Geely не воспринимали всерьез. Это была суровая проверка реальности для амбициозного китайского предпринимателя.