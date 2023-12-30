Трехлетний сын фигуриста Плющенко Арсений встал на коньки

Фигурист Евгений Плющенко и продюсер Яна Рудковская презентуют в канун новогодних праздников новое ледовое шоу.

Как сообщает КП, олимпийский чемпион и легенда балета Сергей Филин на этот раз поставили спектакль «Русалочка». Главную роль в постановке исполнила фигуристка Александра Трусова.

Сам Евгений Плющенко предстал в спектакле в роли короля морей Посейдона, его средний сын Александр Плющенко - перевоплотился в крабика.

А в финале постановки на лед вышел и самый младший сын фигуриста -3-летний Арсений.

Будущий чемпион! - так представила юного фигуриста мама Яна Рудковская.

Среди гостей праздника был замечен Филипп Киркоров, который подарил Яне роскошный букет и пообщался с Димой Биланом, который в этот вечер исполнил на льду один из своих хитов.