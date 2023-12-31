«Пацанка» Янголенко инсценировала собственную смерть

Новости о смерти «пацанки» Дианы Янголенко в СМИ появились 22 декабря, однако официальных подтверждений этому не было. Сообщалось, будто девушка скончалась от злоупотребления алкоголем и наркотиками, пишет СтарХит.

Издание уточняло, что Диана ранее сама признавалась в таких пагубных пристрастиях. И предположило, что после шоу она могла вернуться к прежнему образу жизни.

Но, как стало известно, Диана уже «хоронила» себя несколько лет назад, потому многие не хотели верить в трагедию, и оказались правы.

Лже-умершая «воскресла» и на этот раз, записав видеоролик с кладбища. На нем Диана возлагает цветы на собственную могилу.

Девушка объяснила, почему решилась на эту пугающую инсценировку.

Эта история о том, что надо ценить, что имеешь. История о том, как может пагубно отразиться история употребления запрещенных веществ и к чему это все может привести, - сказала Диана.

И посоветовала всем ценить и любить друг друга.

К слову, СМИ пишут, что участница "пацанок" заработала на вранье, собрав деньги за трансляции, которые якобы устраивала ее мама.