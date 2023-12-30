Национальным символом Кыргызстана стал снежный барс. Как сообщает РБК со ссылкой на KNews, соответствующий Указ подписал президент страны Садыр Жапаров.

Снежный барс в культуре древнего кыргызского народа олицетворял благородство, смелость, величие, мужество и выносливость, - отметила пресс-службы президента.

Согласно сказаниям, барс считался тотемным животным великого Манаса - эпического произведения кыргызского фольклора, рассказывающего о подвигах богатыря Манаса.

Снежный барс - редкий и исчезающий вид в 12 странах. Ареал его обитания горы Центральной Азии - от Тибета на юге и до Алтая на севере.

Кабмину Кыргызстана поручено принять меры по защите численности популяции этого зверя, а также его экосистемы в республике.