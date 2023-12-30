Национальным символом Кыргызстана стал снежный барс

19:29 2023-12-30
Национальным символом Кыргызстана стал снежный барс

Этот зверь в культуре древнего кыргызского народа олицетворял благородство, смелость, величие, мужество и выносливость.

Национальным символом Кыргызстана стал снежный барс. Как сообщает РБК со ссылкой на KNews, соответствующий Указ подписал президент страны Садыр Жапаров.

Снежный барс в культуре древнего кыргызского народа олицетворял благородство, смелость, величие, мужество и выносливость, - отметила пресс-службы президента.

Согласно сказаниям, барс считался тотемным животным великого Манаса - эпического произведения кыргызского фольклора, рассказывающего о подвигах богатыря Манаса. 

Снежный барс - редкий и исчезающий вид в 12 странах. Ареал его обитания горы Центральной Азии - от Тибета на юге и до Алтая на севере.

Кабмину Кыргызстана поручено принять меры по защите численности популяции этого зверя, а также его экосистемы в республике.

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