Японию потрясла череда мощных землетрясений

Серия землетрясений произошла в Японии. Через час после первых сильных толчков в префектуре Исикава были зафиксированы новые, сообщает РИА Новости.

ИА уточняет, что последняя череда толчков произошла с интервалом в несколько минут и магнитудой 4,9 и 5,2.

1-го января серия мощных подземных толчков произошла на западе страны. Первые землетрясения были зафиксировали в 16:06 по местному времени (или 10:06 мск).

Через 4 минуты толчки повторились - с магнитудой до 7,6. Еще спустя 8 минут жители почувствовали землетрясение магнитудой 6,1.

До этого в центральной части Японии несколько мощных землетрясений произошло. Подземные толчки магнитудой до 7,4 фиксировались в районе префектур Исикава и Ниигата.

О жертвах и разрушениях пока не сообщается.